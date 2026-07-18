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Проросійських "Кроликів" більше не пустять в одну з країн ЄС

07:17 18.07.2026 Сб
2 хв
Чому коміки Данилець та Мойсеєнко стали персонами нон ґрата?
aimg Пилип Бойко
Фото: комедійний дует "Кролики" (Вікімедіа)

Колишні зірки 90-х із дуету "Кролики", які стали популярними саме завдяки однойменній гуморесці, більше не зможуть приїхати до Латвії. У МЗС країни вже пояснили причини заборони на перебування в країні Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну інформацію МЗС Латвії.

Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко отримали статус персон нон ґрата через проросійську пропаганду. Міністр закордонних справ Байба Браже особисто підписала наказ про обмеження в'їзду.

Причому це не тимчасовий захід. Артистам заборонили відвідувати республіку на невизначений термін.

У повідомленні МЗС зазначено:

"Відповідно до статті 61, частини другої Закону про імміграцію, міністр закордонних справ Байба Браже вирішила включити двох осіб до списку персон, яким заборонено в'їзд до Латвійської Республіки".

Згідно із законом, саме очільник МЗС має право вирішувати, кому не дозволено відвідувати державу через загрозу національній безпеці, громадському порядку або якщо в'їзд загрожує міжнародним відносинам.

Коміки вже з 2019 року перебувають у базі "Миротворця". Артистів звинувачують у свідомій участі в пропагандистських заходах РФ. Крім цього, гумористи брали активну участь у телемостах з російськими каналами.

На "Миротворці" вказано, що Данилець та Мойсеєнко причетні до "свідомої участі в інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресорка) — так званому телемості між Росією та Україною "Треба поговорити", організованому антиукраїнським пропагандистським каналом".

Латвія врахувала ці факти при прийнятті рішення. МЗС Латвії обіцяє і надалі жорстко реагувати на спроби просування ворожих наративів.

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