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Проросійські сили не потрапили до парламенту Латвії, на виборах перемогла партія прем'єра

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Латвія, Понеділок 03 жовтня 2022 09:54
Проросійські сили не потрапили до парламенту Латвії, на виборах перемогла партія прем'єра Фото: прем'єр-міністра Латвії Криш'яніс Каріньш (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Правоцентристська партія "Нова єдність" прем'єр-міністра Латвії Кріш'яніса Каріньша перемогла на виборах 1 жовтня. Проросійські сили не пройшли до парламенту країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Партія Каріньша знову отримала найбільшу підтримку - 19% і матиме найбільше мандатів - 26.

Після вторгнення Росії в Україну в кампанії, в якій переважали міркування безпеки, Каріньш сказав, що працюватиме над створенням коаліції партій-однодумців.

Перший глава уряду Латвії, який пропрацював повний чотирирічний термін, Каріньш, 57-річний громадянин США та Латвії, отримав вигоду зі своєї політики, яка включала обмеження в'їзду російських громадян.

"Я не бачу жодних шансів, що будь-який уряд у Латвії перестане підтримувати Україну - це думка невеликої групи політиків, це думка нашого суспільства", - сказав Каріньш.

Результати виборів свідчать про зниження підтримки партій, які користуються популярністю у російськомовної меншини Латвії, яка становить близько чверті 1,9-мільйонного населення країни.

Підтримка лівої партії "Злагода" до 4,8%, і партія не пройшла до парламенту після того, як вона отримала найбільшу частку голосів на виборах 2018 року. При цьому спостерігачі вказували на те, що виборці з-поміж етнічних латишів відвернулися від неї, і на розчарування російськомовних через критику партійного керівництва на адресу Кремля з приводу України.

Крім того, "Російський союз Латвії отримав лише 3,6% голосів.

"Російські виборці мігрують через національну лінію та голосують за латвійські (партії). Це позитивно", - сказав аналітик Філіпс Раєвскіс.

Опозиційний Союз зелених і фермерів, коаліція консервативних груп, тісно пов'язаних навколо Айварса Лембергса, багаторічного мера Вентспілса, який у 2019 році був внесений до списку санкцій США за корупцію, опинився на другому місці з 13%.

Голова партії Армандс Краузе, що його партія підтримає жорстку позицію Каріньша щодо Росії, заявивши, що "ми вважаємо нашу нинішню зовнішню політику дуже правильною".

Усього 5%-вий бар'єр подолали сім партій.

Нагадаємо, громадянам Латвії рекомендують утриматися від поїздок до Росії, а тим, хто вже перебуває там, негайно виїхати.

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