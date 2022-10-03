Пророссийские силы не попали в парламент Латвии, на выборах победила партия премьера

Правоцентристская партия "Новое единство" премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша победила на выборах 1 октября. Пророссийские силы не прошли в парламент страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Партия Кариньша снова получила наибольшую поддержку - 19% и у нее будет больше всего мандатов - 26.

После вторжения России в Украину в кампании, в которой преобладали соображения безопасности, Кариньш сказал, что будет работать над созданием коалиции партий-единомышленников.

Первый глава правительства Латвии, проработавший полный четырехлетний срок, Кариньш, 57-летний гражданин США и Латвии, извлек выгоду из своей политики, которая включала ограничение въезда российских граждан.

"Я не вижу никаких шансов, что какое-либо правительство в Латвии перестанет поддерживать Украину - это мнение не небольшой группы политиков, это мнение нашего общества", - сказал Кариньш.

Результаты выборов свидетельствуют о снижении поддержки партий, пользующихся популярностью у русскоязычного меньшинства Латвии, которое составляет около четверти 1,9-миллионного населения страны.

Поддержка левой партии "Согласие" до 4,8% и партия не прошла в парламент после того, как она получила наибольшую долю голосов на выборах 2018 года. При этом наблюдатели указывали на то, что избиратели из числа этнических латышей отвернулись от нее, и на разочарование русскоязычных из-за критики партийного руководства в адрес Кремля по поводу Украины.

Кроме того, "Российский союз Латвии получил только 3,6% голосов.

"Российские избиратели мигрируют через национальную линию и голосуют за латвийские (партии). Это позитивно", - сказал аналитик Филипс Раевскис.

Оппозиционный Союз зеленых и фермеров, коалиция консервативных групп, тесно связанных вокруг Айварса Лембергса, многолетнего мэра Вентспилса, который в 2019 году был внесен в санкционный список США за коррупцию, оказался на втором месте с 13%.

Председатель партии Армандс Краузе, что его партия поддержит жесткую позицию Кариньша в отношении России, заявив, что "мы считаем нашу нынешнюю внешнюю политику очень правильной".

Всего 5%-ный барьер преодолели семь партий.