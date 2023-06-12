Проросійська група хакерів здійснила атаку на урядові сайти Швейцарії
Проросійська група хакерів NoName здійснила DDoS-атаку на різні сайти та додатки Федеральної адміністрації Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал Швейцарії.
"Кілька веб-сайтів Федеральної адміністрації були недоступні в понеділок, 12 червня 2023 року, через DDoS-атаку на їхні системи. Фахівці Федеральної адміністрації швидко помітили атаку і вживають заходів для якнайшвидшого відновлення доступності сайтів і додатків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідальність за онлайн-атаку взяла на себе хакерська група NoName. Ця група також стояла за нападом на сторінку парламенту Швейцарії минулого тижня.
Наразі профільні служби Швейцарії аналізують атаку та визначають порядок заходів з відновлення роботи сервісів.
Що відомо про групу NoName
Це проросійське хакерське угруповання, яке заявило про себе в березні 2022 року і взяло на себе відповідальність за кібератаки на українські, американські, європейські сайти держустанов, ЗМІ та приватних компаній.
Угруповання атакувало сервіси Латвії, Естонії, Литви та Норвегії. Також під удар проросійських хакерів потрапили сайти Польщі, Фінляндії, Італії та Данії.
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