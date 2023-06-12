Пророссийская группа хакеров совершила атаку на правительственные сайты Швейцарии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал Швейцарии .

"Несколько веб-сайтов Федеральной администрации были недоступны в понедельник, 12 июня 2023 года, из-за DDoS-атаки на их системы. Специалисты Федеральной администрации быстро заметили атаку и принимают меры для скорейшего восстановления доступности сайтов и приложений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственность за онлайн-атаку взяла на себя хакерская группа NoName. Эта группа также стояла за нападением на страницу парламента Швейцарии на прошлой неделе.

Сейчас профильные службы Швейцарии анализируют атаку и определяют порядок мероприятий по восстановлению работы сервисов.

Что известно о группе NoName

Это пророссийская хакерская группировка, которая заявила о себе в марте 2022 года и взяла на себя ответственность за кибератаки на украинские, американские, европейские сайты госучреждений, СМИ и частных компаний.

Группировка атаковала сервисы Латвии, Эстонии, Литвы и Норвегии. Также под удар пророссийских хакеров попали сайты Польши, Финляндии, Италии и Дании.