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Прорив кордону з Росією: експерт спрогнозував, як розвиватимуться події

Вівторок 12 березня 2024 19:06
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Прорив кордону з Росією: експерт спрогнозував, як розвиватимуться події Фото: експерт спрогнозував, як розвиватимуться події після прориву кордону з Росією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

До Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону", які прорвали кордон з Росією, можуть доєднатися й інші організації.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, наступною метою після прориву кордону для бійців стане демонстрація, що озброєна опозиція є і вона готова чинити опір.

"Список учасників уже розширився, оскільки до РДК та легіону "Свобода Росії" додався "Сибірський батальйон". Другий момент - у мене є інформація, що приєднаються інші організації і скоро про це будуть новини. Зокрема, рухи, які знаходяться безпосередньо в Росії ", - розповів Мусієнко.

Він уточнив, що такі організації чекають на команди, після чого буде оприлюднено маніфест з політичними вимогами до режиму російського диктатора Володимира Путіна.

"Вони вийдуть з ним, це публікуватиметься, і ми спостерігатимемо за процесом формування потужної збройної опозиції в РФ. Такого ми ще не бачили. Я сподіваюся, інформація про це з'явиться зовсім скоро", - додав експерт.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" та "Сибірський батальйон" прорвали кордон із Росією.

Вони, певно, взяли під свій контроль кілька населених пунктів. Сіра зона на території РФ розширюється.

Більш детально про такий прорив кордону - у матеріалі РБК-Україна.

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