"Прорив" кордону в Курській області має військовий та політичний ефекти: роз'яснення експертів

"Прорив" кордону в Курській області, який, згідно з чутками, організували українські військові, має одразу як військовий, так і політичний ефект.

Як зазначив Мусієнко, військовий ефект від "прориву" кордону полягає в тому, що, по-перше, це перешкоджає обстрілам Сумської області та проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп. По-друге, такі дії дезорієнтують ворога та відволікають його сили і увагу зі сходу України. По-третє, у Курській області знищується жива сила та техніка ворога.

При цьому, за його словами, політичний ефект - демонстрація для скептиків, що Україна може перехопити ініціативу у війні.

"А ще, я думаю, крок на майбутнє для більш сильної позиції на наступному Саміті миру. Фактично Україна показує, що може висувати свої умови, ставити росіян у незручну ситуацію, коли не залишиться іншого шляху, окрім як йти на поступки", - уточнив Мусієнко.

У свою чергу, Фесенко підкреслив, що для України важливо показати можливість перекидання війни на російську територію, і що такий сценарій не призведе до катастрофічних наслідків. Це може вплинути на оцінки західних партнерів, які переживають за можливість ескалації.

На думку голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політичний результат вже є - США та ЄС заявили, що Україна має право захищатись такими методами.

"Це важливо у плані підготовки наших союзників до рішення хоча б частково зняти обмеження на використання зброї для ударів по Росії. До цього нам неформально радили не переходити кордон. А тепер, я сказав би, ми знімаємо психологічний бар'єр", - розповів політолог.