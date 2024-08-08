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"Прорыв" границы в Курской области имеет военный и политический эффекты: разъяснение экспертов

Киев, Четверг 08 августа 2024 18:18
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"Прорыв" границы в Курской области имеет военный и политический эффекты: разъяснение экспертов Иллюстративное фото: "прорыв" в Курской области имеет для Украины военный и политический эффекты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко, Владимир Фесенко

"Прорыв" границы в Курской области, который, согласно слухам, организовали украинские военные, имеет сразу как военный, так и политический эффекты.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Как отметил Мусиенко, военный эффект от "прорыва" границы состоит в том, что, во-первых, это препятствует обстрелам Сумской области и проникновению вражеских диверсионно-разведывательных групп. Во-вторых, такие действия дезориентируют врага и отвлекают его силы и внимание с востока Украины. В-третьих, в Курской области уничтожается живая сила и техника врага.

При этом, по его словам, политический эффект - демонстрация для скептиков, что Украина может перехватить инициативу в войне.

"А еще, я думаю, задел на будущее для более сильной позиции на следующем Саммите мира. Фактически Украина показывает, что может выдвигать свои условия, ставить россиян в неудобную ситуацию, когда не останется другого пути, кроме как идти на уступки", - уточнил Мусиенко.

В свою очередь Фесенко подчеркнул, что для Украины важно показать возможность переброски войны на российскую территорию, и что такой сценарий не приведет к катастрофическим последствиям. Это может повлиять на оценки западных партнеров, которые переживают за возможность эскалации.

По мнению главы Центра прикладных политических исследований "Пента", политический результат уже есть - США и ЕС заявили, что Украина имеет право защищаться такими методами.

"Это важно в плане подготовки наших союзников к решению хотя бы частично снять ограничения на использование оружия для ударов по России. До этого нам неформально советовали не переходить границу. А теперь, я бы сказал, мы снимаем психологический барьер", - рассказал политолог.

Бои в Курской области

Напомним, в приграничных районах Курской области продолжаются активные боевые действия после слухов о том, что туда “зашли” украинские военные.

Судя по сообщениям в Telegram-каналах, Украина якобы взяла под контроль несколько населенных пунктов и продвигается вперед.

При этом официальные украинские лица удерживаются от комментариев.

Более детально о том, как эти события могут повлиять на позицию Украины в войне, - в материале РБК-Украина.

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