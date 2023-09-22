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Прорив блокади: в українські порти йдуть ще три судна за зерном та рудою

Україна, П'ятниця 22 вересня 2023 11:05
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Прорив блокади: в українські порти йдуть ще три судна за зерном та рудою Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У напрямку українських портів рухаються три нових судна для завантаження експортною продукцією. Вони завантажать понад 100 тисяч тонн агропродукції та залізної руди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра Олександра Кубракова у Facebook.

"Балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ", - написав він.

За його даними, після завантаження понад 127 тис тонн української агропродукції та залізної руди судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

Прорив блокади

Минулого місяця Україна оголосила про створення "гуманітарного коридору" в Чорному морі для звільнення кораблів, що застрягли в її портах з того часу, як Росія вторглася в лютому 2022 року, і для обходу фактичної блокади після того, як Росія вийшла з угоди про безпечний експорт зерна.

Спочатку Одесу залишили 5 суден, що застрягли в Україні з початку війни.

Першими суднами, які зайшли та вийшли з портів, стали балкери Resilient Africa та Aroyat, які експортували понад 20 тис тонн української агропродукції для країн Азії та Африки.

Відправлення цих суден є перевіркою спроможності України знову відкрити морські шляхи, коли Росія намагається відновити фактичну блокаду.

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зерновий коридор
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