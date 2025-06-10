Ізраїль заявив про депортацію Грети Тунберг після її спроби прорватися до Гази

Що передувало

1 червня Грета Тунберг разом з 11 іншими пропалестинськими активістами, серед яких бразилець Тьяго Авіла та французька депутатка Європейського парламенту Ріма Хассан, вирушила з символічною гуманітарною місією на вітрильному судні Madleen до узбережжя Сектора Гази.

Учасники заявляли, що їхньою метою є "прорив морської блокади", яку буцімто Ізраїль встановив навколо анклаву, а також привернення міжнародної уваги до гуманітарної кризи у Газі.

Втім, ізраїльська сторона одразу попередила активістів, що їхні дії не матимуть успіху. Судно перебувало під загрозою зупинки ще до входу в зону блокади. Місцеві ЗМІ прогнозували, що яхту зупинять і примусово доставлять до порту Ашдода, а її екіпаж депортують.

9 червня Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що ізраїльські військові висадилися на борту Madleen. Місія була зірвана - всіх активістів повернули до Ізраїлю.

Після цього у МЗС Швеції заявили, що Грета Тунберг після затримання в районі Середземного моря не потребує консульської допомоги.

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Варто зауважити, що це не перша спроба активістів прорватися до Сектора Гази. У 2010 році під час перехоплення шести цивільних суден з флотилії Gaza Freedom Flotilla загинули десятеро учасників місії.

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