Израиль заявил о депортации Греты Тунберг после ее попытки прорваться в Газу

Что предшествовало

1 июня Грета Тунберг вместе с 11 другими пропалестинскими активистами, среди которых бразилец Тьяго Авила и французский депутат Европейского парламента Рима Хассан, отправилась с символической гуманитарной миссией на парусном судне Madleen к побережью Сектора Газа.

Участники заявляли, что их целью является "прорыв морской блокады", которую якобы Израиль установил вокруг анклава, а также привлечение международного внимания к гуманитарному кризису в Газе.

Впрочем, израильская сторона сразу предупредила активистов, что их действия не будут иметь успеха. Судно находилось под угрозой остановки еще до входа в зону блокады. Местные СМИ прогнозировали, что яхту остановят и принудительно доставят в порт Ашдода, а ее экипаж депортируют.

9 июня Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что израильские военные высадились на борту Madleen. Миссия была сорвана - всех активистов вернули в Израиль.

После этого в МИД Швеции заявили, что Грета Тунберг после задержания в районе Средиземного моря не нуждается в консульской помощи.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что это не первая попытка активистов прорваться в Сектор Газа. В 2010 году во время перехвата шести гражданских судов из флотилии Gaza Freedom Flotilla погибли десять участников миссии.

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