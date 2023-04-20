Прорідили лави ППО. У Росії під Тулою перевернувся в кювет ЗРК С-400 (відео)

Попередньо, за даними російських пропагандистських ЗМІ, водій не впорався з керуванням і вилетів у кювет.

Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав. У 33-річного водія діагностували перелом руки, серйозно він не постраждав.

"Зенітно-ракетний комплекс С-400 перекинувся на шосе М2-Крим під Тулою - в районі села Прудне. Вартість машини - близько 13 млрд рублів", - повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, як можна "прорідити" засоби ППО Росії.

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