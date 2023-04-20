Проредили ряды ПВО. В России под Тулой перевернулся в кювет ЗРК С-400 (видео)

Предварительно, по данным российских пропагандистских СМИ, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

Зенитно-ракетный комплекс сначала ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал. У 33-летнего водителя диагностировали перелом руки, серьезно он не пострадал.

"Зенитно-ракетный комплекс С-400 перевернулся на шоссе М2-Крым под Тулой - в районе села Прудное. Стоимость машины - около 13 млрд рублей", - сообщают росСМИ.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, как можно "проредить" средства ПВО России.

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