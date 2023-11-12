Чи пропустять через кордон з документом зі смартфона: відповідь "Дії"

"З паспортом у "Дії" ніколи не можна було перетнути кордон", - констатують спеціалісти застосунку.

В "Дії" зазначають, що за законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом не передбачений і ніколи не був упроваджений.

"Користуйтеся цифровим паспортом в Україні", - рядять вони.

Як повідомлялося, українці під час дії військового стану можуть виїжджати за кордон із закордонним паспортом та внутрішнім. При цьому документ у додатку "Дія" прикордонники ухвалять в одному випадку. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.