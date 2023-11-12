UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи пропустять через кордон з документом зі смартфона: відповідь "Дії"

Фото: чи пропустять через кордон України із закордонним паспортом у "Дії" чи ні (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Наталія Гурковська

За паспортом із додатку "Дія" виїхати з України не вдасться. Прикордонники одразу "загорнуть" такого охочого на пункті пропуску. Тому, якщо забули паспорт вдома, краще не гаяти часу і повернутися за ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".

"З паспортом у "Дії" ніколи не можна було перетнути кордон", - констатують спеціалісти застосунку.

В "Дії" зазначають, що за законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом не передбачений і ніколи не був упроваджений.

"Користуйтеся цифровим паспортом в Україні", - рядять вони.

Як повідомлялося, українці під час дії військового стану можуть виїжджати за кордон із закордонним паспортом та внутрішнім. При цьому документ у додатку "Дія" прикордонники ухвалять в одному випадку. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Диявыезд за границу