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Пропустят ли через границу по документу из смартфона: ответ "Дії"

Фото: пропустят ли через границу Украины с загранпаспортом в "Дії" или нет (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Наталия Гурковская

По паспорту из приложения "Дія" выехать из Украины не удастся. Приграничники тут же "завернут" такого желающего на пункте пропуска. Пэтому, если забыли паспорт дома, лучше не терять времени и вернуться за ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія".

"С паспортом в "Дії" никогда нельзя было пересечь границу", - констатируют специалисты приложения.

В "Дії" отмечают, что по закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом не предусмотрено и никогда не было введено.

"Пользуйтесь цифровым паспортом в Украине", - советуют они.

Как сообщалось, украинцы во время действия военного положения могут выезжать за границу с заграничным паспортом и внутренним. При этом документ в приложении "Дія" пограничники примут в одном случае. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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Діявыезд за границу