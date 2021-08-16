Пропускной пункт "Дяково" на границе с Румынией возобновил работу
Фото: в Украине возобновлена работа КПВВ "Дяково" (УНИАН)
Возобновлена работа контрольно-пропускного пункта "Дяково" на границе с Румынией. Для проведения пограничного контроля доставлен мобильный комплекс КПП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Для проведения пограничного оформления на пункте пропуска "Дьяково′′ Госпогранслужба организовала работу передвижного комплекса контроля.
"Работа КПП восстановлена", - заявили в Госпогранслужбе.
Отметим, утром 16 августа на границе с Румынией временно закрыли КПП "Дяково". Причиной прекращения его работы в Госпогранслужбе назвали технические причины.