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Пропускний пункт "Дякове" на кордоні з Румунією відновив роботу

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 14:43
Пропускний пункт "Дякове" на кордоні з Румунією відновив роботу Фото: в Україні відновлено роботу КПВВ" Дякове " (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Відновлено роботу контрольно-пропускного пункту "Дякове" на кордоні з Румунією. Для проведення прикордонного контролю доставлено мобільний комплекс КПП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

Для проведення прикордонного оформлення на пункті пропуску "Дякове" Держприкордонслужба організувала роботу пересувного комплексу контролю.

"Робота КПП відновлена", - заявили в Держприкордонслужбі.

Зазначимо, вранці 16 серпня на кордоні з Румунією тимчасово закрили КПП "Дякове". Причиною припинення його роботи в Держприкордонслужбі назвали технічні причини.

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Государственная пограничная служба Румыния КПВВ
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