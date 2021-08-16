Пропускний пункт "Дякове" на кордоні з Румунією відновив роботу
Фото: в Україні відновлено роботу КПВВ" Дякове " (УНІАН)
Відновлено роботу контрольно-пропускного пункту "Дякове" на кордоні з Румунією. Для проведення прикордонного контролю доставлено мобільний комплекс КПП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.
Для проведення прикордонного оформлення на пункті пропуску "Дякове" Держприкордонслужба організувала роботу пересувного комплексу контролю.
"Робота КПП відновлена", - заявили в Держприкордонслужбі.
Зазначимо, вранці 16 серпня на кордоні з Румунією тимчасово закрили КПП "Дякове". Причиною припинення його роботи в Держприкордонслужбі назвали технічні причини.