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Пропускають по кілька вантажівок за годину: яка ситуація на КПП "Дорогуськ - Ягодин"

Вівторок 19 грудня 2023 13:19
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Пропускають по кілька вантажівок за годину: яка ситуація на КПП "Дорогуськ - Ягодин" Фото: на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" пропускають по кілька вантажівок за годину (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На знову заблокованому пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні з Польщею в бік України пропускають по кілька вантажівок за годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"У бік України фактично за годину учасники цієї блокади пропускають по кілька транспортних засобів. Натомість у бік Польщі польська сторона не приймає жодного вантажного транспортного засобу", - сказав Демченко.

Водночас, за його словами, рух для автобусів, які слідують в обидва боки, не блокується.

Блокада кордону

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".

Минулого тижня у понеділок протестувальники припинили блокаду на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Однак вчора польські перевізники знову заблокували цей пункт пропуску на кордоні з Україною.

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