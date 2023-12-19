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Пропускают по несколько грузовиков в час: какая ситуация на КПП "Дорогуск - Ягодин"

Вторник 19 декабря 2023 13:19
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Пропускают по несколько грузовиков в час: какая ситуация на КПП "Дорогуск - Ягодин" Фото: на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" пропускают по несколько грузовиков в час (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На вновь заблокированном пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе с Польшей в сторону Украины пропускают по несколько грузовиков в час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"В сторону Украины фактически за час участники этой блокады пропускают по несколько транспортных средств. При этом в сторону Польши польская сторона не принимает ни одного грузового транспортного средства", - сказал Демченко.

В то же время, по его словам, движение для автобусов, следующих в обе стороны, не блокируется.

Блокада границы

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвиз".

На минувшей неделе в понедельник протестующие прекратили блокаду на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Однако вчера польские перевозчики снова заблокировали этот пункт пропуска на границе с Украиной.

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Польша Граница с Украиной ДПСУ Государственная пограничная служба
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