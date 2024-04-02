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"Пропуск через кордон за донат": у ДПСУ спростували новий фейк

Фото: у ДПСУ спростували новий фейк про "пропуск через кордон за донат" (facebook.com/zahidnuy kordon)
Автор: Тетяна Степанова

У соцмережі Х з’явився канал, який поширює неправдиву інформацію, маскуючись під пресслужбу прикордонного відомства України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, зловмисники використовують схожу на ДПСУ символіку та публікують вигадану, неправдиву та недостовірну інформацію.

Прикордонники застерігають, що неправдива інформація та фейкові акаунти можуть використовуватися як шахраями, так і пропагандою чи спецслужбами Росії для наживи, компрометування органів державної влади України чи проведення інформаційно-психологічних операцій.

"Закликаємо перевіряти новини та повідомлення, які розповсюджуються від імені органів влади, й довіряти лише офіційним джерелам інформації", - наголосили у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські медіа в рамках кампанії "пропаганди страху" намагаються дискредитувати процес будівництва фортифікацій в Україні та посіяти панічні настрої у прифронтових областях.

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