UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Пропущу пока". СБУ перехватила разговоры оккупантов об обстреле детей

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты настолько циничны, что бессовестно обсуждают готовящийся обстрел детей, которые ничего не подозревая, будут идти со школы. Соответствующие переговоры россиян удалось перехватить СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Это аудио переговоров оккупантов сотрудники СБУ сделали на юге Украины. На записи - разговор командира российского разведывательного батальона с разведчиком-корректировщиком огня.

"Школьникам сначала дают возможность спокойно пройти по дороге, чтобы усыпить их бдительность, но сразу планируют обстрел, когда дети будут возвращаться назад", - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, на оккупированные территории и в Россию принудительно перемещено уже 2 тыс. 389 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине