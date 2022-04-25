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"Пропущу поки що". СБУ перехопила розмови окупантів про обстріл дітей

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти настільки цинічні, що безсовісно обговорюють обстріл дітей, які нічого не підозрюючи, будуть йти зі школи. Відповідні перемовини росіян вдалося перехопити СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Це аудіо переговорів окупантів співробітники СБУ зробили на півдні України. На записі - розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-коригувальником вогню.

"Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, щоб приспати їхню пильність, але відразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад", - розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, на окуповані території та до Росії примусово переміщено вже 2 тис. 389 дітей.

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