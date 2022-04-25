"Пропущу поки що". СБУ перехопила розмови окупантів про обстріл дітей

Російські окупанти настільки цинічні, що безсовісно обговорюють обстріл дітей, які нічого не підозрюючи, будуть йти зі школи. Відповідні перемовини росіян вдалося перехопити СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Це аудіо переговорів окупантів співробітники СБУ зробили на півдні України. На записі - розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-коригувальником вогню.
"Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, щоб приспати їхню пильність, але відразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад", - розповіли у відомстві.
Як повідомлялося, на окуповані території та до Росії примусово переміщено вже 2 тис. 389 дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.