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К "Пропозиции" присоединился экс-глава Днепропетровской ОГА

Автор: РБК-Украина

Резниченко станет первым номером в списке "Пропозиции" в Днепропетровский областной совет

К партии "Пропозиция" присоединился экс-глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом на VI внеочередном съезде партии заявил городской голова Днепра Борис Филатов.

По его словам, Резниченко - "самый эффективный губернатор за всю историю Украины".

Резниченко станет первым номером в списке "Пропозиции" в Днепропетровский областной совет.

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Напомним, сегодня на съезде партия приняла решение об участии в назначенных на 25 октября местных выборах и утвердила предвыборную программу.

Также съезд партии принял обращение к президенту Украины с призывом прекратить давление на местное самоуправление, в том числе политически мотивированное уголовное преследование, прекратить использование админресурса и обеспечить честность избирательного процесса

На данный момент партия представлена уже в 21 области Украины. Кандидаты от политсилы есть в 97 городах, и 109 сельских и поселковых громадах.

Как писало РБК-Украина, ранее партия "Пропозиция" требовала от Верховной рады и президента публично озвучить позицию относительно ключевых изменений в Конституцию Украины, касающиеся "особого статуса" отдельных территорий.

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Новости Украины РезниченкоДнепропетровская ОГАМестные выборы