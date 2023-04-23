UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кенії знайшли тіла 21 людини, яких заморили голодом

Фото: У Кенії люди послухались проповідника та загинули від голоду (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поліція Кенії ексгумувала 21 тіло поблизу міста Малінді, серед мертвих є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Кенійська поліція розслідує справу проповідника, який, як кажуть, наказав послідовникам померти. Правоохорончі ексгумували тіла 21 людини та заявляють, що очікують знайти ще більше тіл.

Проповідник Пол Маккензі Нтенге наразі перебуває під вартою та чекає суду. Поліція заарештувала пана 15 квітня після того, як виявила тіла чотирьох людей, які, ймовірно заморили себе голодом. Він, нібито, сказав послідовникам поморити себе голодом, щоб "зустрітися з Ісусом".

Повідомляється, що перж ніж наказувати людям постити, він хрестив їх у ставках.

Раніше ми повідомляли, українське зерно в рамках гуманітарної допомоги доставили до Ємену.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияКения