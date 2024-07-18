Пропонують встановити новий застосунок банку: українців попередили про нові схеми шахраїв

Як зазначили у відомстві, цього разу аферисти представляються працівниками однієї з банківських установ. Вони нібито повідомляють, що старий мобільний застосунок перестав працювати й необхідно завантажити новий.

Як діють зловмисники:

розсилають фішингові посилання для завантаження з фейкового чат-бота та отримують дані клієнтів банку;

надалі шахраї переконують назвати комбінацію, що надійшла від справжньої служби підтримки та викрадають кошти з акаунтів онлайн-банкінгу.

Як вберегти себе?

Правоохоронці радять не довіряти дзвінкам та повідомленням з невідомих номерів. Також не варто передавати стороннім особам коди, що надходять. Працівники банку ніколи не запитують особисті дані клієнтів.

Переконайтеся та перевірте інформацію на офіційних сторінках банку.

Якщо все-таки з вами трапилася неприємна ситуація - негайно заблокуйте картку, зателефонуйте до служби підтримки банку та зверніться до поліції.