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Пропонують встановити новий застосунок банку: українців попередили про нові схеми шахраїв

Ілюстративне фото: українців попередили про шахрайські схеми із застосунками банків (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні з початку повномасштабного вторгнення активізувались шахраї, які кожного разу вигадують ові схеми для того, щоб виманити кошти українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

Як зазначили у відомстві, цього разу аферисти представляються працівниками однієї з банківських установ. Вони нібито повідомляють, що старий мобільний застосунок перестав працювати й необхідно завантажити новий.

Як діють зловмисники:

  • розсилають фішингові посилання для завантаження з фейкового чат-бота та отримують дані клієнтів банку;
  • надалі шахраї переконують назвати комбінацію, що надійшла від справжньої служби підтримки та викрадають кошти з акаунтів онлайн-банкінгу.

Як вберегти себе?

Правоохоронці радять не довіряти дзвінкам та повідомленням з невідомих номерів. Також не варто передавати стороннім особам коди, що надходять. Працівники банку ніколи не запитують особисті дані клієнтів.

Переконайтеся та перевірте інформацію на офіційних сторінках банку.

Якщо все-таки з вами трапилася неприємна ситуація - негайно заблокуйте картку, зателефонуйте до служби підтримки банку та зверніться до поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні почали діяти нові шахрайські схеми, де українців просять заплатити за працевлаштування.

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