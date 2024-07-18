Предлагают установить новое приложение банка: украинцев предупредили о новых схемах мошенников

Как отметили в ведомстве, на этот раз аферисты представляются работниками одного из банковских учреждений. Они якобы сообщают, что старое мобильное приложение перестало работать и необходимо загрузить новое.

Как действуют злоумышленники:

рассылают фишинговые ссылки для загрузки из фейкового чат-бота и получают данные клиентов банка;

В дальнейшем мошенники убеждают назвать комбинацию, поступившую от настоящей службы поддержки и похищающих средства с аккаунтов онлайн-банкинга.

Как уберечь себя?

Правоохранители советуют не доверять звонкам и сообщениям из неизвестных номеров. Также не стоит передавать посторонним лицам поступающие коды. Сотрудники банка никогда не спрашивают личные данные клиентов.

Убедитесь и проверьте информацию на официальных страницах банка.

Если все-таки с вами случилась неприятная ситуация – немедленно заблокируйте карту, позвоните в службу поддержки банка и обратитесь в полицию.