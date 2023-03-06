UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пропонують перейменувати та залишити вихідним. У Раді з'явився законопроект щодо 8 Березня

Фото: 8 Березня в Україні пропонують перейменувати та залишити вихідним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Народні депутати пропонують перейменувати Міжнародний жіночий день 8 березня на Міжнародний день захисту прав жінок. Цей день також пропонують залишити вихідним днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата, одного з авторів законопроекту Марини Бардіної.

"Ми зареєстрували законопроект, яким пропонуємо перейменувати свято за ООНівською практикою на Міжнародний день захисту прав жінок і лишити його вихідним", - розповіла вона.

Депутат нагадала, що 61,96% українців, які проголосували в "Дії", виступили за збереження 8 березня вихідним днем. 32,88% українців вважають, що цей день має бути робочим.

Як повідомлялось, раніше українцям пропонували вирішити, чи залишати 8 березня вихідним днем після перемоги у війні. Для цього у застосунку "Дія" запустили опитування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
8 марта