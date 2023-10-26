Пропонував "відмазати" від тюрми. У Кропивницькому суддя вимагав 10 тисяч доларів

У Кропивницькому суддю викрили на отримані хабаря у розмірі 10 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв "відмазати" винуватця у смертельному ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Службу безпеки України.

Як з'ясували слідчі, суддя Кропивницького апеляційного суду обіцяв призначити підсудному покарання, непов’язане з реальним терміном позбавлення волі.

Для цього він залучив свого знайомого, як посередника для обговорення "умов" та передачі коштів. Він являється колишнім працівником розформованої міліції.

Правоохоронці задокументували факт передачі спільнику всієї суми хабаря та на підставі доказів судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Дії його спільника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі триває досудове розслідування та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: затримання судді (t.me/SBUkr)

Викриття чиновників на хабарі

Нещодавно у Дніпрі викрили прокурора-хабарника. Він за 10 тисяч доларів обіцяв "відмазати" шахрая від в'язниці.

Також 4 жовтня стало відомо, що у Фастові прокурора окружної прокуратури спіймали на хабарі у розмірі 30 тисяч доларів. Він обіцяв за гроші закрити кримінальне провадження. Його затримали під час отримання другої частини хабаря. Правоохоронці оголосили прокурору з Фастова підозру. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Окрім того, правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря 2 жовтня. Крім нього, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.

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