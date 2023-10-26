Предлагал "отмазать" от тюрьмы. В Кропивницком судья требовал 10 тысяч долларов

В Кропивницком судью разоблачили на полученные взятки в размере 10 тысяч долларов. За эти деньги он обещал "отмазать" виновника в смертельном ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как выяснили следователи, судья Кропивницкого апелляционного суда обещал назначить подсудимому наказание, не связанное с реальным сроком лишения свободы.

Для этого он привлек своего знакомого как посредника для обсуждения "условий" и передачи средств. Он является бывшим работником расформированной милиции.

Правоохранители задокументировали факт передачи сообщнику всей суммы взятки и на основании доказательств судьи поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Действия его сообщника квалифицированы по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

В настоящее время идет досудебное расследование и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: задержание судьи (t.me/SBUkr)

Разоблачение чиновников на взятке

Недавно в Днепре разоблачили прокурора-взяточника. Он за 10 тысяч долларов обещал "отмазать" мошенника от тюрьмы.

Также 4 октября стало известно, что в Фастове прокурор окружной прокуратуры был пойман на взятке в размере 30 тысяч долларов. Он обещал за деньги закрыть уголовное производство. Его задержали при получении второй части взятки. Правоохранители объявили прокурору из Фастова подозрение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, правоохранители задержали городского голову Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки 2 октября. Кроме него, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.