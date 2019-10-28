Проплаченные активисты пытаются сорвать международный инвестпроект в Одессе, - "Камертон"

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Строительная компания призывает прекратить акции

ООО "Камертон", которое реализует международный проект с объемом инвестиций в 75 млн долларов, призывает прекратить акции, направленные на блокирование строительства на Гагаринском плато, 5, а вместо этого перейти к конструктивной дискуссии. Об этом заявил представитель ООО "Камертон" Максим Синица, передает РБК-Украина.

"Мы призываем прекратить бессмысленные акции, с помощью которых небольшая группа в 10-15 человек пытается представить свои интересы, как интересы 5 тысяч жителей микрорайона. Мы предлагаем диалог, который позволит решить сложившуюся ситуацию", - сказал Синица.

По его словам, указанная группа работает в интересах конкурентов "Камертона" – другой строительной компании, которая уже ранее возвела в этом микрорайоне несколько домов и обещала на месте их площадки своим жителям детский сад. И хотя ООО "Камертон" пошел навстречу жителям и предусмотрел создание коммунального детского сада в своем проекте, это не остановило проплаченных конкурентами активистов, утверждает представитель компании.

"Мы провели коммуникации с людьми и достигли компромисса, что в рамках реализации нашего проекта будет создан садик на 200 мест, который будет передан в коммунальную собственность Одессы. Т.о. абсолютное большинство жильцов согласились с тем, что наша компания будет возводить ЖК, и взамен жители получат детский сад", - сказал Синица.

Юрист "Камертона" Максим Игнатенко утверждает, что гарантии создания детского сада подтверждаются Градостроительными условиями и ограничениями для проектирования объекта и экспертизой проектной документации по проекту "Новое строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземным паркингом и дошкольным учебным заведением по адресу: г. Одесса, Приморский район, Гагаринское плато, 5".

"Наши оппоненты знают, что мы имеем все необходимые документы, которые были получены в соответствии с действующим законодательством и предусмотренной процедурой", - подчеркнул юрист.

По мнению адвокатов, оппоненты использовали манипуляции для введения в заблуждение СМИ и органов власти. В частности, активисты постоянно заявляют о незаконности стройки и отсутствии документов у застройщика, неоднократно использовали спецсредства в виде слезоточивого газа против сотрудников строительной компании и охранников объекта, после чего обвиняли в этих действиях самих строителей, заявили в "Камертоне".

"Небольшая группа людей в количестве от 10 до 20 человек продолжает препятствовать нам в реализации проекта. Они продолжают бороться, якобы, за детский садик, который и так уже предусмотрен проектом. А без камер прямо говорят, что их цель – не дать нам построить наш объект. При этом мы установили, что эти люди, часть из которых даже не является жителями микрорайона, связаны с другой строительной компанией.

Поэтому мы решили обратиться публично к СМИ, чтобы показать, что эта ситуация – не резонансная, как ее пытаются представить, а обычный бизнес-конфликт. А акции проводятся, чтобы помешать отдельной компании, которая привлекла 75 миллионов долларов в этот проект от израильского инвестора, вести законный бизнес", - сказал Синица.