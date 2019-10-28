Проплачені активісти намагаються зірвати міжнародний інвестпроект в Одесі, - "Камертон"

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Будівельна компанія закликає припинити акції

ТОВ "Камертон", яку реалізує міжнародний проект з обсягом інвестицій в 75 млн доларів, закликає припинити акції, спрямовані на блокування будівництва на Гагарінському плато, 5, а замість цього перейти до конструктивної дискусії. Про це заявив представник ТОВ "Камертон" Максим Синиця, передає РБК-Україна.

"Ми закликаємо припинити безглузді акції, за допомогою яких невелика група в 10-15 людей намагається представити свої інтереси як інтереси 5 тисяч мешканців мікрорайону. Ми пропонуємо діалог, який дозволить вирішити ситуацію", - сказав Синиця.

За його словами, зазначена група працює в інтересах конкурентів "Камертону" – іншої будівельної компанії, яка вже раніше звела в цьому мікрорайоні кілька будинків і обіцяла на місці їх майданчики своїм жителям дитячий садок. І хоча ТОВ "Камертон" пішов назустріч мешканцям і передбачив створення комунального дитячого садка в своєму проекті, це не зупинило проплачених конкурентами активістів, стверджує представник компанії.

"Ми провели комунікації з людьми і досягли компромісу, що в рамках реалізації нашого проекту буде створено садок на 200 місць, який буде переданий в комунальну власність Одеси. Т.ч. абсолютна більшість мешканців погодилися з тим, що наша компанія буде зводити ЖК, і натомість мешканці отримають дитячий садок", - сказав Синиця.

Юрист "Камертону" Максим Ігнатенко стверджує, що гарантії створення дитячого саду підтверджуються Містобудівними умовами і обмеженнями для проектування об'єкта та експертизою проектної документації за проектом "Нове будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та дошкільним навчальним закладом за адресою: м. Одеса, Приморський район, Гагарінське плато, 5".

"Наші опоненти знають, що ми маємо всі необхідні документи, які були отримані у відповідності з чинним законодавством та передбаченої процедури", - підкреслив юрист.

На думку адвокатів, опоненти використовували маніпуляції для введення в оману ЗМІ та органів влади. Зокрема, активісти постійно заявляють про незаконність будівництва та відсутність документів у забудовника, неодноразово використовували спецзасоби у вигляді сльозогінного газу проти співробітників будівельної компанії і охоронців об'єкта, після чого звинувачували в цих діях самих будівельників, заявили в "Камертоні".

"Невелика група людей у кількості від 10 до 20 людей продовжує перешкоджати нам у реалізації проекту. Вони продовжують боротися, нібито, за дитячий садок, який і так вже передбачений проектом. А без камер прямо кажуть, що їхня мета – не дати нам побудувати наш об'єкт. При цьому ми встановили, що ці люди, частина з яких навіть не є жителями мікрорайону, пов'язані з іншою будівельною компанією.

Тому ми вирішили звернутися публічно до ЗМІ, щоб показати, що ця ситуація – не резонансна, як її намагаються представити, а звичайний бізнес-конфлікт. А акції проводяться, щоб перешкодити окремій компанії, яка залучила 75 мільйонів доларів в цей проект від ізраїльського інвестора, вести законний бізнес", - сказав Синиця.