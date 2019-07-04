Пропавшую гардеробщицу Рады нашли мертвой

В Киевской области нашли мертвой пропавшую ранее работницу гардероба Верховной рады Украины. Об этом РБК-Украина сообщил представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

По данным СМИ, речь идет о 65-летней Антонине Шпир, которая работала в гардеробе парламента. Так, ранее паблик "Киев Оперативный" отмечал, что женщина исчезла 29 июня.

По данным Жуковича, в полицию 1 июля обратились родственники женщины. Полиция нашла тело гардеробщицы парламента 3 июля.

"3 июля в Макаровском районе нашли женщину, которая считалась без вести пропавшей. На прошлой неделе она поехала на дачу и не вернулась. Проводились оперативно-розыскные мероприятия. Ее нашли знакомые, которые прочесывали местность после исчезновения. В кукурузном поле", - сообщил Жукович.

По его словам, на теле женщины есть следы насильственной смерти.

Напомним, в марте в Киеве на улице Багговутовской было найдено тело мужчины. Позже стало известно, что погибший работал в Администрации президента. Так, пятый президент Украины Петр Порошенко призвал как можно скорее установить виновных в смерти сотрудника администрации президента Украины Александра Бухтатого.

РБК-Украина позже сообщало, что правоохранители задержали иностранца, который подозревается в разбойном нападении на сотрудника АП, после которого потерпевший скончался.

Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №10 и арестовал на 60 суток подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника АП.