Пропавший на Камчатке самолет разбился. Найдены его обломки

Пропавший в России на Камчатке самолет Ан-26 разбился. Его обломки нашли около поселка Палана, куда направлялся самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Информацию о том, что обломки найдены, подтвердил гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - отметил он.

Кроме того, информацию об авиакатастрофе подтвердила Росавиация.