Пропавший на Камчатке самолет разбился. Найдены его обломки
Пропавший в России на Камчатке самолет Ан-26 разбился. Его обломки нашли около поселка Палана, куда направлялся самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Информацию о том, что обломки найдены, подтвердил гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.
"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - отметил он.
Кроме того, информацию об авиакатастрофе подтвердила Росавиация.
Напомним, сегодня утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку. На борту находились 28 человек.