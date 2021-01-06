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Всех пропавших без вести в результате оползня в Норвегии признали погибшими

Среда 06 января 2021 00:47
Всех пропавших без вести в результате оползня в Норвегии признали погибшими
Фото: поисковая операция в Норвегии (nrk.no)
Автор: Инна Собора

В Норвегии спасатели признали погибшими людей, которые пропали без вести после оползня. Не удалось найти трех людей.

Об этом пишет DW.

Со дня происшествия прошло шесть дней. Спасатели заявили, что обыскали все места, где теоретически можно было бы выявить тех, кто выжил.

"Трое лиц, которые до сих пор считались пропавшими без вести теперь считаются погибшими, вследствие чего общее число жертв трагического происшествия достигло десяти", - говорится в сообщении.

Напомним, в Норвегии подтвердили смерть семи человек в результате сдвига грунта.

Как сообщало РБК-Украина, сдвиги в муниципалитете Джердрум произошел днем в среду, 30 декабря. Длина оползня составляет 700 метров, и он серьезно повредил по меньшей мере 14 жилых домов.

По меньшей мере десять человек были травмированы. Местные власти эвакуировали около тысячи жителей.

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