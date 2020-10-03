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Пропавшие без вести и тысячи домов без света: на Францию обрушился шторм "Алекс"

Париж, Суббота 03 октября 2020 13:23
Пропавшие без вести и тысячи домов без света: на Францию обрушился шторм "Алекс"
Фото: на Францию обрушился шторм (twitter.com/MeteoMercantour)
Автор: РБК-Украина

Юго-восточная часть Франция оказалась под ударом шторма "Алекс". На сегодня известно о девяти пропавших без вести, также в регионе обесточены тысячи домов.

Об этом пишет Euronews.

Сообщается, что сегодня около 850 спасателей развернули в регионе Приморские Альпы для поисков девятерых пропавших, среди которых тоже есть спасатели, и помощи местным жителям.

Также сообщается, что с тех пор, как шторм "Алекс" обрушился на побережье в четверг, по всей стране прошел проливной дождь. Особенно пострадали Бретань на северо-западе и Лазурный берег на юго-востоке. Местная метеорологическая служба подчеркнула, что сохраняется угроза повышения воды в реках.

Проливные дожди нанесли значительный ущерб и спровоцировали отключение электроэнергии. Энергетическая компания Enedis сообщила, что 13 500 ее клиентов все еще остаются без света.

Кроме того, несколько домов были снесены водой, а в поселке Сен-Мартен-Везюби обрушился мост. Он до сих пор отрезан от внешнего мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Венеция впервые задействует систему защиты от наводнений Mose, которая состоит из 78 барьеров на входе в венецианскую лагуну. Из-за шторма здесь ожидается сильны прилив.

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