ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зниклі безвісти та тисячі будинків без світла: на Францію обрушився шторм "Алекс"

Париж, Субота 03 жовтня 2020 13:23
Зниклі безвісти та тисячі будинків без світла: на Францію обрушився шторм "Алекс"
Фото: на Францію обрушився шторм (twitter.com/MeteoMercantour)
Автор: РБК-Україна

Південно-східна частина Франція опинилася під ударом шторм "Алекс". На сьогодні відомо про дев'ятьох зниклих безвісти, також в регіоні знеструмлено тисячі будинків.

Про це пише Euronews.

Повідомляється, що сьогодні близько 850 рятувальників розгорнули в регіоні Приморські Альпи для пошуків дев'ятьох зниклих, серед яких теж є рятувальники, і допомоги місцевим жителям.

Також повідомляється, що з тих пір, як шторм "Алекс" обрушився на узбережжя в четвер, по всій країні пройшов проливний дощ. Особливо постраждали Бретань на північному заході і Лазурний берег на південно-сході. Місцева метеорологічна служба підкреслила, що зберігається загроза підвищення води в річках.

Проливні дощі завдали значної шкоди і спровокували відключення електроенергії. Енергетична компанія Enedis повідомила, що 13 500 її клієнтів все ще залишаються без світла.

Крім того, кілька будинків були знесені водою, а в селищі Сен-Мартен-Везюбі обрушився міст. Воно досі відрізане від зовнішнього світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венеція вперше застосовує систему захисту від повеней Mose, яка складається з 78 бар'єрів на вході у венеціанську лагуну. Через шторм тут очікується сильні приплив.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Франціяпропавшие без вестишторм
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся