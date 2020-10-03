Зниклі безвісти та тисячі будинків без світла: на Францію обрушився шторм "Алекс"

Фото: на Францію обрушився шторм (twitter.com/MeteoMercantour)

Південно-східна частина Франція опинилася під ударом шторм "Алекс". На сьогодні відомо про дев'ятьох зниклих безвісти, також в регіоні знеструмлено тисячі будинків.

Про це пише Euronews.

Повідомляється, що сьогодні близько 850 рятувальників розгорнули в регіоні Приморські Альпи для пошуків дев'ятьох зниклих, серед яких теж є рятувальники, і допомоги місцевим жителям.

Також повідомляється, що з тих пір, як шторм "Алекс" обрушився на узбережжя в четвер, по всій країні пройшов проливний дощ. Особливо постраждали Бретань на північному заході і Лазурний берег на південно-сході. Місцева метеорологічна служба підкреслила, що зберігається загроза підвищення води в річках.

Premières images prises par Hélicoptère au dessus de Saint-Martin-Vésubie...

Un véritable désastre vu du ciel !



: @Denalisud pic.twitter.com/l8F8DnGeL4 — Météo Mercantour (@MeteoMercantour) October 3, 2020

Проливні дощі завдали значної шкоди і спровокували відключення електроенергії. Енергетична компанія Enedis повідомила, що 13 500 її клієнтів все ще залишаються без світла.

Крім того, кілька будинків були знесені водою, а в селищі Сен-Мартен-Везюбі обрушився міст. Воно досі відрізане від зовнішнього світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венеція вперше застосовує систему захисту від повеней Mose, яка складається з 78 бар'єрів на вході у венеціанську лагуну. Через шторм тут очікується сильні приплив.