"Пропагандисти смерті". У Зеленського назвали причину санкцій проти артистів РФ

Сьогодні, 7 січня, Україною було запроваджено санкції проти більш як 100 російських артистів за підтримку агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка у Twitter.

"119 російських "пропагандистів смерті" у великому списку санкцій… Причина? Прямі чи опосередковані заклики вбивати, захоплювати, красти в Україні…", - заявив Подоляк.

За підтримку російської збройної агресії в Україні сьогодні до списку українських санкцій потрапили 119 російських артистів.

Нагадаємо президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проти низки росіян на 10 років будуть запровадженні персональні санкції проти артистів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.