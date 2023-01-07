"Пропагандисты смерти". У Зеленского назвали причину санкций против артистов РФ

Сегодня, 7 января, Украиной были введены санкции против более 100 российских артистов за поддержку агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

За поддержку российской вооруженной агрессии в Украине сегодня в список украинских санкций попали 119 российских артистов. "119 российских "пропагандистов смерти" в большом списке санкций… Причина? Прямые или косвенные призывы убивать, захватывать, воровать в Украине…", - заявил Подоляк.