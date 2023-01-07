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"Пропагандисты смерти". У Зеленского назвали причину санкций против артистов РФ

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Украина, Суббота 07 января 2023 19:13
"Пропагандисты смерти". У Зеленского назвали причину санкций против артистов РФ Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 января, Украиной были введены санкции против более 100 российских артистов за поддержку агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

За поддержку российской вооруженной агрессии в Украине сегодня в список украинских санкций попали 119 российских артистов.

"119 российских "пропагандистов смерти" в большом списке санкций… Причина? Прямые или косвенные призывы убивать, захватывать, воровать в Украине…", - заявил Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому против ряда россиян на 10 лет будут введены персональные санкции против артистов РФ.

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