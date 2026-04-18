Пропагандисти РФ запитали Сибігу про зустріч з Путіним: відповідь потрапила на відео

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Туреччині, але за участі ще двох президентів.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, у переговорах мають брати участь президенти США Дональд Трамп та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Сам Зеленський раніше зазначав, що під час наступного раунда переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо питання територій.