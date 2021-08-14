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Пропагандировал "русский мир" и пытал пленных: "чиновник" боевиков предстанет перед судом

Автор: РБК-Украина

В суд направили обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который в 2014-2015 годах был заместителем министра информации "ДНР". Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, участии в деятельности террористической организации, а также пропаганде коммунистического режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый отвечал за:

  • организацию агитационной работы среди населения,
  • склонение к участию в террористической организации и поддержке ее деятельности,
  • пропаганду идей "Русского мира",
  • налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации,
  • освещение деятельности террористической организации "ДНР",
  • дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

Также досудебным расследованием установлено, что он в подвалах захваченной боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопросы российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины жилых домов и надлежащие условия содержания в плену. За отказ в предоставлении подобных "интервью" боевики пытали военнопленных.

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Генеральная прокуратура УкраиныДНР