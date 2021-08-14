Пропагандировал "русский мир" и пытал пленных: "чиновник" боевиков предстанет перед судом

В суд направили обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который в 2014-2015 годах был заместителем министра информации "ДНР". Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, участии в деятельности террористической организации, а также пропаганде коммунистического режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый отвечал за:
Также досудебным расследованием установлено, что он в подвалах захваченной боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопросы российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины жилых домов и надлежащие условия содержания в плену. За отказ в предоставлении подобных "интервью" боевики пытали военнопленных.