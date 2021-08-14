Пропагував "руський мір" та катував полонених: "чиновник" бойовиків постане перед судом

До суду направили обвинувальний акт стосовно громадянина України, який у 2014-2015 роках був "заступником міністра інформації "ДНР". Його звинувачують в посягання на територіальну цілісність, участі у діяльності терористичної організації, а також пропаганди комуністичного режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений відповідав за:
Також досудовим розслідуванням установлено, що він у підвалах захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у наданні подібних "інтерв’ю" бойовики катували військовополонених.