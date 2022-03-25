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Пропагандировал оккупацию. В Луганской области открыли дело против российского чиновника

Фото: в Луганской области открыли дело против чиновника из РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Прокуратура Луганской области открыла уголовное дело против российского чиновника. Он распространял оккупационные настроения и подстрекал население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным правоохранителей, 10 марта сотрудник Совета Федерации Федерального Собрания РФ прибыл во временно оккупированную Станицу Луганскую. Он провел встречу с жителями и призвал поддержать российскую оккупацию и не сопротивляться армии РФ. В частности, чиновник уверял, что Луганская область принадлежит Российской Федерации.

Против российского пропагандиста открыли уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Напомним, в России заявили об изменении целей "спецоперации". В Минобороны РФ рассказали, что теперь оккупационная армия попытается взять штурмом Киев, Харьков и другие областные центры.

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Война России против УкраиныЛуганск