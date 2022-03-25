Пропагандировал оккупацию. В Луганской области открыли дело против российского чиновника

Прокуратура Луганской области открыла уголовное дело против российского чиновника. Он распространял оккупационные настроения и подстрекал население.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным правоохранителей, 10 марта сотрудник Совета Федерации Федерального Собрания РФ прибыл во временно оккупированную Станицу Луганскую. Он провел встречу с жителями и призвал поддержать российскую оккупацию и не сопротивляться армии РФ. В частности, чиновник уверял, что Луганская область принадлежит Российской Федерации.
Против российского пропагандиста открыли уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Напомним, в России заявили об изменении целей "спецоперации". В Минобороны РФ рассказали, что теперь оккупационная армия попытается взять штурмом Киев, Харьков и другие областные центры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.