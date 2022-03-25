Пропагував окупацію. В Луганській області відкрили справу проти російського посадовця

Прокуратура Луганської області відкрила кримінальну справу проти російського посадовця. Він розповсюджував окупаційні настрої та підбурював населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними правоохоронців, 10 березня співробітник Ради Федерації Федеральних Зборів РФ прибув в тимчасово окуповану Станицю Луганську. Він провів зустріч з мешканцями та закликав підтримати російську окупацію і не чинити опір армії РФ. Зокрема, чиновник зазначав, що Луганська область належить Російській Федерації.

Проти російського пропагандиста відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України).