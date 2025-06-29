Пропаганда з неба: росіяни скидають на Дніпропетровщину листівки з дронів

Російські війська продовжують інформаційно-психологічний тиск на мешканців прифронтових регіонів.

Над Нікополем Дніпропетровської області вже кілька разів фіксували дрони, які скидали пропагандистські листівки з окупованої частини Запорізької області.

За її словами, у листівках містилися заклики приєднатися до так званого "диктанту Побєди" - російської пропагандистської акції, яку Кремль активно просуває на тимчасово окупованих територіях.

Комунальні служби оперативно прибирають ці матеріали з вулиць, однак мешканців закликають не торкатися листівок і негайно повідомляти про них у відповідні структури.

Не лише листівки

Як зазначила Целуйко, подібні провокації трапляються не вперше. Зокрема, на Великдень окупанти прикріпили прапор СРСР до телевежі в центрі Нікополя, використовуючи дрон.

У відповідь українські захисники зняли ворожий символ власним безпілотником.

Росія намагається не лише атакувати військову інфраструктуру, а й тиснути на цивільне населення через пропаганду.