Пропаганда с неба: россияне сбрасывают на Днепропетровщину листовки с дронов

Россияне с дронов сбрасывают пропагандистские листовки на Днепропетровщину. Местные службы оперативно их убирают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного редактора местной медиагруппы "Прихист" Анна Целуйко в интервью Институту массовой информации.
Российские войска продолжают информационно-психологическое давление на жителей прифронтовых регионов.
Над Никополем Днепропетровской области уже несколько раз фиксировали дроны, которые сбрасывали пропагандистские листовки с оккупированной части Запорожской области.
По ее словам, в листовках содержались призывы присоединиться к так называемому "диктанту Победы" - российской пропагандистской акции, которую Кремль активно продвигает на временно оккупированных территориях.
Коммунальные службы оперативно убирают эти материалы с улиц, однако жителей призывают не касаться листовок и немедленно сообщать о них в соответствующие структуры.
Как отметила Целуйко, подобные провокации случаются не впервые. В частности, на Пасху оккупанты прикрепили флаг СССР к телебашне в центре Никополя, используя дрон.
В ответ украинские защитники сняли вражеский символ собственным беспилотником.
Россия пытается не только атаковать военную инфраструктуру, но и давить на гражданское население через пропаганду.
На международной арене российская пропаганда работает через дипломатию, социальные сети, марионеточные медиа и агентов влияния. Она нацелена на ослабление единства Запада, подрыв доверия к демократическим институтам и создание хаоса через распространение конспирологии и фейков.
В конце февраля Коваленко предупреждал о том, что российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы.
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