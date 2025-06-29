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Пропаганда с неба: россияне сбрасывают на Днепропетровщину листовки с дронов

Фото: Россияне сбрасывают с дронов пропагандистские листовки на Никопольщину (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне с дронов сбрасывают пропагандистские листовки на Днепропетровщину. Местные службы оперативно их убирают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного редактора местной медиагруппы "Прихист" Анна Целуйко в интервью Институту массовой информации.

Российские войска продолжают информационно-психологическое давление на жителей прифронтовых регионов.

Над Никополем Днепропетровской области уже несколько раз фиксировали дроны, которые сбрасывали пропагандистские листовки с оккупированной части Запорожской области.

По ее словам, в листовках содержались призывы присоединиться к так называемому "диктанту Победы" - российской пропагандистской акции, которую Кремль активно продвигает на временно оккупированных территориях.

Коммунальные службы оперативно убирают эти материалы с улиц, однако жителей призывают не касаться листовок и немедленно сообщать о них в соответствующие структуры.

Не только листовки

Как отметила Целуйко, подобные провокации случаются не впервые. В частности, на Пасху оккупанты прикрепили флаг СССР к телебашне в центре Никополя, используя дрон.

В ответ украинские защитники сняли вражеский символ собственным беспилотником.

Россия пытается не только атаковать военную инфраструктуру, но и давить на гражданское население через пропаганду.

 

Пропаганда России

На международной арене российская пропаганда работает через дипломатию, социальные сети, марионеточные медиа и агентов влияния. Она нацелена на ослабление единства Запада, подрыв доверия к демократическим институтам и создание хаоса через распространение конспирологии и фейков.

В конце февраля Коваленко предупреждал о том, что российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы.

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