Пропаганда замість матчу з Уельсом. Російські хакери атакували OLL.TV

Російські хакери зламали стрімінговий сервіс OLL.TV під час трансляції матчу за останню путівку на Чемпіонат світу з футболу між Уельсом та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора з комунікацій SCM Наталії Ємченко.

Зокрема, в перерві матчу в ефір пішла трансляція новин з так званої "Донецької народної республіки". "Сервіс OLL.TV під час матчу Україна - Уельс зламано. Зламаний росіянами (вони намагалися замість нашої збірної показати українцям "федеральні канали"). Ми приносимо свої вибачення глядачам. Намагаємося підняти платформу", - зазначила Ємченко. Станом на 20:20 сервіс OLL.TV повністю відключився. Трансляція доступна на телеканалі "Індіго".