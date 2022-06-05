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Пропаганда замість матчу з Уельсом. Російські хакери атакували OLL.TV

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Київ, Неділя 05 червня 2022 20:35
Пропаганда замість матчу з Уельсом. Російські хакери атакували OLL.TV Фото: трансляцію матчу Уельс - України перервали російські хакери (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські хакери зламали стрімінговий сервіс OLL.TV під час трансляції матчу за останню путівку на Чемпіонат світу з футболу між Уельсом та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора з комунікацій SCM Наталії Ємченко.

Зокрема, в перерві матчу в ефір пішла трансляція новин з так званої "Донецької народної республіки".

"Сервіс OLL.TV під час матчу Україна - Уельс зламано. Зламаний росіянами (вони намагалися замість нашої збірної показати українцям "федеральні канали"). Ми приносимо свої вибачення глядачам. Намагаємося підняти платформу", - зазначила Ємченко.

Станом на 20:20 сервіс OLL.TV повністю відключився. Трансляція доступна на телеканалі "Індіго".

Нагадаємо, сьогодні Україна грає вирішальний матч проти Уельсу, переможець якого отримає путівку на Чемпіонат світу 2022 в Катарі.

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