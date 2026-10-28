Проникнення ворога не було: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Куп'янську після операції "Велес"

За його словами, російські військові проникали до міста, зокрема, через Голубівку та намагалися закріпитися в північній забудові.

"Після того, як один раз росіяни були з Куп'янська фактично вибиті, і після того, як росіяни у Голубівці змогли намалювати собі сіру зону і, в тому числі, використовувати трубу, вони змогли інфільтрувати певну чисельність - десь кілька десятків осіб, у північні райони, і там закріпитися", - розповів Трегубов.

Він додав, що нині Куп’янськ зруйнований менше, ніж, наприклад, Вовчанськ, а капітальні будівлі дають змогу використовувати їх як укриття та позиції.

"Той самий Вовчанськ - він просто перебраний до стану щебеню. А Куп'янськ - там є капітальна забудова, там є що використовувати і як укриття, і як точки для певних запусків, і, в принципі, там є з чим працювати", - зазначив речник.

Трегубов також повідомив, що операція "Велес" була спрямована на повне виведення з ладу трубопроводу, який росіяни використовували для прихованого проникнення на Куп’янському напрямку.

За його словами, після операції ефективних інфільтрацій російських військових у бік Куп’янська більше не фіксували.

Також речник додав, що на Харківщині в російському війську воюють найманці з Латинської Америки, Африки, рідше - з Азії. Їх небагато, і за бойовими якостями вони принципово не відрізняються від інших російських військових.

"Але вони є, і вони є одним з джерел поповнення російського особового складу", - зазначив Трегубов.