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Для экомодернизации промышленности нужно возвращать бизнесу часть эконалога, - экологи

Автор: РБК-Украина

Для того чтобы украинские промышленные предприятия провели экологическую модернизацию, необходимо оставлять им часть средств от эконалога, а также предусмотреть инвестиции из бюджета и механизмы для привлечения инвестиций.

Об этом заявили представители экологических организаций во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Развитие промышленности, транспорта и инфраструктуры".

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По словам вице-президента Профессиональной ассоциации экологов Украины по устойчивому развитию Валерии Заружко, на сегодня большая часть средств от эконалога не используются для природоохранных мероприятий, поскольку они перечисляются не в специальный целевой фонд, а в общий фонд бюджета.

"Эконалог нуждается в реформировании. Прежде всего, нужно изменить пропорцию - 70% его объема оставлять на местном уровне, а 30% - направлять в специальный целевой фонд", - сказала Заружко.

В свою очередь, председатель Комитета экологии и устойчивого развития ЕБА Станислав Зинченко отметил, что выполнение Украиной международных экологических обязательств не должно стать основанием для ухудшения конкурентных условий для отечественной энергетики и промышленности.

"Украина не может быть лидером в борьбе с изменениями климата. Лидерами этого процесса являются богатейшие страны мира, которые одновременно являются лидерами в выбросах парниковых газов. Но мы можем и должны ставить амбициозные цели для обеспечения устойчивого развития: например, в активном внедрении ресайклинга и создание новых отраслей переработки бытовых и промышленных отходов для их дальнейшего использования. У нас огромный потенциал в направлении циркулярной экономики: например использование шлаков при строительстве и ремонте дорог", - сказал Зинченко.

По его мнению, Украине нужно быть частью Зеленого курса еще на этапе разработки политик, чтобы с одной стороны быть полноценным партнером ЕС, а с другой - защищать украинские интересы на экспортных рынках. Однако сейчас Национально-определяемый вклад (НВВ2) и Позиционный документ не содержит четко определенных источников финансирования/инвестиций.

Именно поэтому, по его словам, Комитет экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации предлагают создать финансовые инструменты, которые помогут предприятиям с экомодернизацией. Среди инструментов привлечения иностранных инвестиций в декарбонизацію, экологическую модернизацию и отрасль переработки отходов, эффективное целевое использование поступлений от экологического налога, сотрудничество с международными финансовыми институтами и создание фондов, которые будут привлекать средства от международных финансовых учреждений.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

Вместе с тем президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.

в Свою очередь экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленные выбросы (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленную кризис.

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