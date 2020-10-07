Промышленники требуют от Шмыгаля не ограничивать срок эксплуатации грузовых вагонов

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов, которое предлагают ввести "Укрзализныця" и Мининфраструктуры, недопустимо и приведет к небывалому дефициту на рынке вагонов, сокращение промышленного производства и, соответственно, рабочих мест.

Об этом говорится в открытом письме премьер-министру Денису Шмигалю от имени Объединения промышленников "Укрметаллургпром", Федерации металлургов Украины и Украинской ассоциации производителей ферросплавов.

Промышленники предупредили, что ограничение сроков эксплуатации вагонов и запрет на использование иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза приведет к списанию 89 тыс. единиц вагонов всех типов.

Из-за дефицита вагонов стоимость перевозок сразу вырастет, а промышленность будет вынуждена существенно сокращать производство. Соответственно, украинцы потеряют рабочие места, а госбюджет Украины - денежные поступления.

"Поэтому в этом вопросе надо проводить разумную и взвешенную политику, направленную на улучшение условий ведения бизнеса с соблюдением баланса интересов участников рынка и экономики Украины", - отмечается в письме.

Промышленники просят украинскую власть принять взвешенное и экономически просчитанное решение.

"Недопустимо иметь временное облегчение ситуации вагоностроителей путем непропорционально высокой цены для грузовладельцев и экономики Украины в целом", - добавляют промышленники.

Они также выдвинули предложения, которые помогут достичь компромисса в решении этой проблемы.

В частности, ограничения на продление срока службы установить только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн (3/4 парка грузовых вагонов) на уровне 1,5 нормативного срока их службы; не вводить ограничения для специализированных вагонов; ни в коем случае не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, а также не запрещать использование иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза

"Во избежание искусственного дефицита на рынке грузовых вагонов и его негативного влияния на экономику Украины просим дать поручение Министерству инфраструктуры Украины - доработать проект приказа, который предусматривает ограничение продления срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов. А Минэкономики и Государственной регуляторной службе - оценить негативное влияние на экономику Украины от ограничения продления сроков эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы, и взвесить его с потенциальными выгодами от ограничения срока продления срока эксплуатации. Надеемся, что в доработанной редакции проекта приказа будет учтена позиция всех участников рынка, а не только предложения одной стороны, что позволит обеспечить наилучший результат для экономики Украины", - отметили промышленники.

Напомним, ранее президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.

По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.