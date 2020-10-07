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Промисловці вимагають від Шмигаля не обмежувати строк експлуатації вантажних вагонів

Київ, Середа 07 жовтня 2020 17:15
Промисловці вимагають від Шмигаля не обмежувати строк експлуатації вантажних вагонів
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Обмеження строку експлуатації вантажних вагонів, яке пропонують запровадити "Укрзалізниця" та Мінінфраструктури, неприпустиме та призведе до шаленого дефіциту на ринку вагонів, скорочення промислового виробництва та, відповідно, робочих місць.

Про це йдеться у відкритому листі прем’єр-міністру Денису Шмигалю від імені Об’єднання промисловців "Укрметаллургпром", Федерації металлургів України та Української асоціації виробників феросплавів.

Промисловці попередили, що обмеження строків експлуатації вагонів та заборона використання іноземних вагонів у внутрішніх перевезеннях в режимі тимчасового ввезення призведе до списання 89 тис. одиниць вагонів всіх типів.

Через дефіцит вагонів вартість перевезень відразу зросте, а промисловість буде змушена суттєво скорочувати виробництво. Відповідно, українці втратять робочі місця, а держбюджет України - грошові надходження.

"Тому в цьому питанні треба проводити розумну та зважену політику, направлену на покращення умов ведення бізнесу з дотримання балансу інтересів учасників ринку та економіки України", - зазначається у листі.

Промисловці просять українську владу прийняти зважене та економічно прораховане рішення.

"Неприпустимо мати тимчасове полегшення ситуації вагонобудівників шляхом непропорційно високої ціни для вантажовласників та економіки України в цілому", - додають промисловці.

Вони також висунули пропозиції, які допоможуть досягти компромісу у вирішенні цієї проблеми.

Зокрема, обмеження на продовження строку служби встановити тільки для універсальних напіввагонів, зерновозів та цистерн (3/4 парку вантажних вагонів) на рівні 1,5 нормативного терміну їх служби; не запроваджувати обмеження для спеціалізованих вагонів; ні в якому разі не обмежувати використання вагонів з продовженим терміном служби, а також не забороняти використання іноземних вагонів у внутрішніх перевезеннях в режимі тимчасового ввезення.

"Задля уникнення штучного дефіциту на ринку вантажних вагонів та його негативного впливу на економіку України просимо надати доручення Міністерству інфраструктури України - доопрацювати проект наказу, який передбачає обмеження продовження строку експлуатації залізничних вантажних вагонів. А Мінекономіки та Державній регуляторній службі - оцінити негативний вплив на економіку України від обмеження продовження строків експлуатації вагонів з перевищенням нормативного строку служби, та зважити його із потенційними вигодами від обмеження строку продовження строку експлуатації. Сподіваємось, що в доопрацьованій редакції проекту Наказу буде врахована позиція всіх учасників ринку, а не тільки пропозиції однієї сторони, що дозволить забезпечити найкращий результат для економіки України", - наголосили промисловці.

Нагадаємо, раніше президент Асоціації "Укрведтранс" Наталія Петриченко заявила, що намір Мінінфраструктури скоротити строк експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви.

За її словами, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася привести свою законодавчу базу у відповідність з європейськими директивами, в яких не передбачений нормативний термін служби вагонів.

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